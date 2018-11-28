انت الان تتابع على طريقة حنفي.. العامري فاروق يهدد بانسحاب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٩ م

هدد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، بعدم استكمال فريقه مبارياته في بطولة الدوري الممتاز، في حالة استمرار منع دخول جماهيره في المباريات المقبلة بالمسابقة، وسبق لمسئولي الأهلي التهديد بعدم استكمال الدوري في حالة عدم استقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الفريق، لكن سرعان ما تراجع الأهلي عن قراره كالعادة. وشهدت الساعات القليلة التي سبقت لقاء الأهلي والمقاولون العرب أزمة كبيرة بسبب منع جماهير الأحمر من حضور المباراة وأكد مسؤولو القلعة الحمراء، بأن هذا الأمر خارج عن إرادتهم لأن تذاكر المباراة لم يتم ختمها من الجبلاية والأمن حتى صباح الإثنين.

ونفى العامري، في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الثلاثاء، ما قاله رئيس لجنة المسابقات، حول اتفاق الأهلي والأمن قبل المباراة بعدم حضور الجماهير لمباراة المقاولون العرب. وشدد نائب رئيس القلعة الحمراء، على أن ناديه متمسك بحضور الجمهور في مبارياته، موضحًا أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مع الدكتور أشرف صبحي،