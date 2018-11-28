على طريقة حنفي.. العامري فاروق يهدد بانسحاب الأهلي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٩ م
هدد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، بعدم استكمال فريقه مبارياته في بطولة الدوري الممتاز، في حالة استمرار منع دخول جماهيره في المباريات المقبلة بالمسابقة، وسبق لمسئولي الأهلي التهديد بعدم استكمال الدوري في حالة عدم استقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الفريق، لكن سرعان ما تراجع الأهلي عن قراره كالعادة. وشهدت الساعات القليلة التي سبقت لقاء الأهلي والمقاولون العرب أزمة كبيرة بسبب منع جماهير الأحمر من حضور المباراة وأكد مسؤولو القلعة الحمراء، بأن هذا الأمر خارج عن إرادتهم لأن تذاكر المباراة لم يتم ختمها من الجبلاية والأمن حتى صباح الإثنين.
ونفى العامري، في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الثلاثاء، ما قاله رئيس لجنة المسابقات، حول اتفاق الأهلي والأمن قبل المباراة بعدم حضور الجماهير لمباراة المقاولون العرب. وشدد نائب رئيس القلعة الحمراء، على أن ناديه متمسك بحضور الجمهور في مبارياته، موضحًا أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مع الدكتور أشرف صبحي،
ونفى العامري، في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الثلاثاء، ما قاله رئيس لجنة المسابقات، حول اتفاق الأهلي والأمن قبل المباراة بعدم حضور الجماهير لمباراة المقاولون العرب.
وشدد نائب رئيس القلعة الحمراء، على أن ناديه متمسك بحضور الجمهور في مبارياته، موضحًا أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، وأن هناك اجتماع بين مسؤولي النادي مع الوزير، وممثلي وزارة الداخلية لحل هذا الموقف.
وأكد فاروق، أن مجلس إدارة النادي سيتحمل حالة الغضب التي يشعر بها الجماهير، ولا يوجد أي انقسام داخل المجلس كما يدعي البعض، موضحًا أن الأمور ستشهد تحسن قريبًا.
وواصل الأهلي نتائجه السيئة بالخسارة أمام المقاولون العرب، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب «السلام»، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من منافسات الدوري.
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