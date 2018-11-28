رئيس تونس يقلّد الأمير محمد بن سلمان وسام الجمهورية

الخليج 365 - متابعات

قلّد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وليّ العهد السعودي، الصنف الأكبر من وسام الجمهورية، وذلك في اعقاب زيارته الرسمية التي أداها يوم الثلاثاء.

وجاءت الخطوة، بعد محادثات بين الزعيمين، خُتمت بمأدبة عشاء أقامها الرئيس التونسي، على شرف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي أداها إلى تونس يوم الثلاثاء على رأس وفد هام من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

إلى ذلك، التقى الأمير محمد بن سلمان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.

وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).