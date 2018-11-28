خالد بن سلمان يقدم تصريحاً حول العلاقات مع البحرين

الخليج 365 - متابعات أطلق سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تصريحاً جديداً حول العلاقات السعودية مع البحرين . وقال خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه بتويتر "تتجلى الروابط الأخوية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة في صورتين بينهما ٧٩ عاما". وأضاف أن "زيارة سمو سيدي ولي العهد للبحرين امتداد لمسيرة الوفاء والمحبة بين البلدين".

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