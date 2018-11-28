شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اليوم.. مواجهة وزيرى التضامن والصناعة بأكثر من 50 طلب إحاطة..ونشاط مكثف للجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مجلس النواب اجتماعاته وجلساته اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماعات مكثفة لـ25 لجنة نوعية لمناقشة طلبات إحاطة ومشروعات قوانين مهمة، منها مشروع قانون المسئولية الطبية فى لجنة الصحة، ومشروع قانون إنشاء هيئة جودة التعليم والاعتماد.

وحضرت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى أمام لجنة التضامن الاجتماعى لمناقشة تداعيات وخطورة الزيادة السكانية، وأعلنت الوزيرة أن مبادرة مودة تستهدف الحد من ارتفاع نسب الطلاق من خلال توعية الشباب.

كما تحدث وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أمام لجنة الشئون الاقتصادية عن خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام.

بعد ذلك واصل مجلس النواب جلساته العامة، بعقد جلسة امتدت استمرت نحو 6 ساعات لمناقشة أكثر من 50 طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار.

تضمنت طلبات الإحاطة لوزيرة التضامن عن منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات، وعن مشاكل تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وعن مشاكل ذوي الإعاقة ، وسبل حل ظاهرة أطفال الشوارع، و عن تحايل بعض الكيانات السياسة على قانون الجمعيات الأهلية، شملت طلبات الإحاطة لوزير الصناعة عن إجراءات تنمية الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتطوير المنتج المحلي للحد من الاستيراد ، وعن سبل الاهتمام بالمشروعات والصناعات الصغيرة، وسؤال عن ارتفاع أسعار الأخشاب وتأثيرها على صناعة الأثاث، وعن قرار إعفاء الخشب التركي من الجمارك .