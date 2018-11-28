شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن أمام البرلمان: أموال المعاشات مصونة وعلى أصحابها الاطمئنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة غادة ولى وزير التضامن الاجتماعى، إن أموال المعاشات مصونة ومضمونة من جانب الدولة فى مصر وعلى أصحاب المعاشات أن يطمئنوا، مضيفة أن الدولة حريصة على الزيادة السنوية للمعاشات.

وأوضحت والى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، أن الدولة تعمل على التخلص من الاشتباكات المالية، متابعة: "ملتزمون بعرض تصور شامل على مجلس النواب لأن هذه الاشتباكات حدثت على مدى سنوات ولابد من حسمها بدون أن يكون هناك تأثيرا على عجز الموازنة العامة للدولة".

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن مسودة قانون المعاشات بها باب حول إدارة أموال المعاشات من خلال هيئة استثمارية اقتصادية، كاشفة عن وجود لجنة حاليا تضم خبراء على أعلى مستوى تقوم بالإشراف على استثمار أموال المعاشات، لافتة إلى أن انخفاض العائد لأموال المعاشات يعود إلى أن اللجنة لا تشرف إلا على استثمار 208 مليارات جنيه من أموال المعاشات أما باقى الأموال فهى تتبع الخزانة.

جاء ذلك ردا على ما طرحه النائب عبد المنعم العليمى من تساؤلات حول أين قانون المعاشات الذى وعدت به وزيرة التضامن منذ ثلاث سنوات وما هو حجم الزيادة فيه للمعاشات وهل يستفيد منه اصحاب المعاشات الحاليين، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات حصلوا على احكام ولم يتم تنفيذها.