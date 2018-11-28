مكتب الإخوان المسلمين: النظام السعودي يشكل رأس حربة لإسرائيل ضد الأمة

أكد المكتب العام لجماعة "​الإخوان المسلمين​"، في بيان، "دعوته العقلاء في الأسرة ​السعودية​ الحاكمة، وكل الأحرار في السعودية إلى اتخاذ ما يلزم لإعادة بوصلة السعودية إلى الاتجاه الصحيح، وتجنيبها استمرار هذا النهج الغير سوي".

ولفت إلى أنه "فيما لا زالت أياديه تقطر من دماء الشهيد ​جمال خاشقجي​، وسجونه تمتلئُ بعلماء الأمة، ودعاتها، والأشراف من أبناء الحرمين، لا يمكن أن يكون محمد بن سلمان المحتل لأراضي مصرية خدمة لمصالح العدو الصهيوني موضع ترحيب في مصرنا الغالية".

واعتبر مكتب المكتب العام للإخوان المسلمين أن "النظام الحالي في السعودية يشكل رأسَ حربة في المشروع الصهيوني ضد كل أحرار الأمة"، مشيراً إلى أنه "في الوقت الذي يعلن فيه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه لولا السعودية لربما غادرت ​إسرائيل​ ​الشرق الأوسط​ دون أي إدانة، أو نفي من السلطات السعودية، كما لو أنها شهادة يعتز بها النظام السعودي للنجاة من مأزق اغتيال الصحفي جمال خاشقجي".

وأوضح أن "تعدد الجرائم التي شارك بها النظام السعودي منذ مجيء محمد بن سلمان من استبداد داخلي، ودعم غير محدود للثورات المضادة، وحصار لدولة إسلامية في شهر رمضان المعظم، ودعم لمشاريع انفصالية وغيرها، تجعلنا في ​جماعة الإخوان المسلمين​ نعلنُ وبكل وضوح رفضنا لتدنيس مطلوب للعدالة، ومحتل لجزر مصرية أرض الوطن".