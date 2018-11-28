خامنئي: الحرب الناعمة التي يشنها الأعداء على ايران أمر معلوم ولا يستطيع أحد إنكاره

لفت قائد ​الثورة الاسلامية​ ال​ايران​ية ​علي خامنئي​ إلى أن "الحرب الناعمة التي يشنها الأعداء على ايران أمر معلوم ولا يستطيع أحد إنكاره".

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