ساندرز: على مجلس الشيوخ التصويت لإنهاء الدعم الأميركي للحرب على اليمن

أكد السيناتور الديمقراطي ​بيرني ساندرز​، في حديث لشبكة "سي إن إن"، أن "التحالف الذي تقوده ​السعودية​ في ​اليمن​ وتدعمه ​الولايات المتحدة​ قتل في حربه آلاف المدنيين"، مشيراً إلى أنه "على مجلس الشيوخ التصويت لإنهاء الدعم الأميركي للحرب على اليمن".

واعتبر أن "الحرب السعودية في اليمن بدعم أميركي أدت إلى كارثة إنسانية وبشرية ما تسبب بمقتل أكثر من 85 ألف طفل تحت سنّ الخامسة ووجود ملايين الأطفال المعرضين لخطر الموت"، لافتا إلى أنه "بدلاً من دعم هذه الحرب بالأسلحة، يجب علينا أن نقوم بكل ما في وسعنا لندفع بعملية السلام إلى الأمان ونساهم في مساعدة اليمنيين".