انت الان تتابع حبس دكتور «وهمي» أنشأ أكاديمية للنصب على العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد الزغبي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٠ م

قرر المستشار أحمد ياسر، رئيس نيابة المنتزه أول في الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء حبس "و. ص" حاصل على دبلوم إدارة خدمات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامة بإنشاء أكاديمية وهمية للتدريب والتطوير مدعيًا حصوله على دكتوراه في علم النفس، مستوليًا من الطلاب العرب والمصريين ملايين الجنيهات. ?تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا، بورود بلاغ من طالبة، تحمل جنسية إحدى الدول الخليجية، تفيد بتعرضهم للنصب من شخص يدعى الدكتور "ص.و" منحها شهادة مقابل مبلغ 200 ألف جنيه، وعللت بأن الشهادة التي حصلت عليها غير معترف بها.

وبالفحص تبين من أنه لا يوجد أي تراخيص صادرة باسم الاكاديمية الدولية للتدريب والتطوير والتعليم، الكائنة بمنطقة ميامي يديرها المدعو "و. ص"، 36 سنة، خريج دبلوم إدارة خدمات، وسبق اتهامه في قضايا تبديد شيكات "هارب" من أحكام قضائية بالسجن 6 سنوات، يدعي حصوله على دكتوراه في علم النفس، وقام بأنشاء الأكاديمية