انت الان تتابع مد مبادرة «100 مليون صحة» في الإسكندرية لمدة شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:١٠ م

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، مد فترة العمل بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على "فيروس سي" والأمراض غير السارية، وذلك على مستوى المحافظة بنصف الطاقة المقررة للمسح، وذلك بعد قرار وزارة الصحة وجود رغبة ملحة لاستمرار الحملة بسبب الإقبال الكبير الذي شهدته المبادرة خلال الأيام الماضية وحالة الزحام الشديدة التي شهدتها مراكز الحملة وتولد رغبة أعداد غفيرة من المواطنين على الفحص وعدم تمكنهم من ذلك بسبب الزحام وذلك بعد مطالبتهم بمد فترة المبادرة.

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، خلال المؤتمر الصحفي بديوان عام المحافظة اليوم، للحديث عن آخر نتائج الحملة، إن هناك إقبال كبير من المواطنين على الحملة، مشيراً أن عدد الذين تقدموا للحملة فاق 2،2 مليون نسمة من أصل 3 ملايين و600 ألف من أهل الإسكندرية مستهدفين. قال الدكتور محمد سليمان وكيل وزارة الصحة، بالإسكندرية،