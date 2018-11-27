لا أحد هناك.. فيلم لم يفهمه المخرج والأبطال والجمهور

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - فيلم "لا أحد هناك - الزرافة the giraffe" هو أول تجارب الفنان أحمد مجدي الإخراجية والكتابية والتصويرية، وتم عرضه لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ م

منذ عام 2013، ويعمل الفنان الشاب أحمد مجدي، نجل المخرج مجدي أحمد علي، على فيلمه "لا أحد هناك - الزرافة the giraffe"، الذي خرج إلى النور أخيرًا بعد معاناته لسنوات إنتاجيًا، وشارك ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولي، بفعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي، وأسامة جاويش، وهو التجربة الإخراجية الأولى لأحمد مجدي، كما أنه منتجه ومؤلفه ومدير تصويره، بالإضافة إلى أنه شارك كممثل في أحداثه.

تجربة أحمد مجدي الأولى جاءت غامضة للغاية، بقدر نفس الغموض والتيّه الذي سيطر على كل المشاركين فيها، قصة "لا أحد هناك" الأساسية تدور حول رحلة شاب للبحث عن أموال يساعد بها صديق صديقته لإجراء عملية إجهاض لجنين تحمله سفاحًا، ومع ذلك يبدأ الفيلم بظهور لمجدي نفسه للحديث حول لغز الزرافة "سوسن" المخبأة في حديقة

تجربة أحمد مجدي الأولى جاءت غامضة للغاية، بقدر نفس الغموض والتيّه الذي سيطر على كل المشاركين فيها، قصة "لا أحد هناك" الأساسية تدور حول رحلة شاب للبحث عن أموال يساعد بها صديق صديقته لإجراء عملية إجهاض لجنين تحمله سفاحًا، ومع ذلك يبدأ الفيلم بظهور لمجدي نفسه للحديث حول لغز الزرافة "سوسن" المخبأة في حديقة حيوان الجيزة، وبعدما ينجح الرفاق في حل أزمة الفتاة، ينتهي الفيلم بحل لغز الزرافة، بوفاتها ونجلها. بعد عرض الفيلم الأول، حينما سُئل أحمد مجدي، في ندوة جمعت صناعه وأبطاله، عن سر تسمية فيلمه "لا أحد هناك" بهذا الاسم، بالإضافة إلى اسمه الثاني "the giraffe"، صرّح بأنه لا يمتلك إجابة على ذلك، كما أنه لا يعرف علاقة الزرافة بالفيلم، وقال: "اسم (لا أحد هناك) أقصد به أثر أدبي وشعري، وتعكس الخوف والفراغ والخواء اللي جوه الناس، أما علاقة الزرافة بده، فالحقيقة أنا ماعرفش، أنا مش هكدب عليكم، أنا كنت بسأل نفسي ليه بعمل كده مش بلاقي إجابات". حينما تحدث مجدي بهذه الصراحة عن فيلمه، أُثير جدل بين الحضور، وزاده هو مرة أخرى بتصريحه بأن السيناريو كان قصيرًا للغاية، ولم يكن يوضح الصورة التي سيكون عليها الفيلم، موضحًا أنه الوحيد الذي كان يعرف كيف سيُقدّم الفيلم، يُضيف: "مكنتش فاهم القصة كويس ولا عارف أعمل إيه بالظبط، عشان كده ماكنش ينفع أتعامل مع ممثلين محترفين، إحنا كلنا بنجرب". تصريحات أحمد مجدي، دعت الفنان أحمد داوود، المتواجد بقاعة الندوة، لسؤاله: "طيب إزاي اتعاملت مع الممثلين ووصلتلهم أنت عايز إيه؟"، لم يجد مجدي إجابة، فردت سلمى حسن: "الفيلم مايتشرحش ويتحس بس"، ورد عمرو حسني: "أحمد كان متخبط، وقبل ما أصور ماكنتش فاهم هنعمل إيه، كلنا وثقنا في أحمد وهي دي النتيجة". ما قاله صناع "لا أحد هناك"، عكس تخبط مخرجه وكاتبه منذ بداية العمل، وحتى تم الانتهاء منه وعرضه في صورته النهائية، حالة التخبط تلك ظهرت جليةً في العمل، أحداث لا علاقة لها بالأحداث الأخرى، الإيقاع بطيء للغاية، ملل وإطالة في المشاهد دون داعي، أحداث الفيلم جاءت غامضة، أداء الأبطال، وغالبيتهم وجوه جديدة، كان باهتًا يخلو من الانفعالات، هل التعبير عن التيه يكون بأن يخرج غالبية جمهور الفيلم من القاعة دون فهم حتى قصته؟ أحمد مجدي يقول إن فيلمه "الزرافة" بصريًا أكثر من كونه قصصيًا، وأنه لا يعتمد على السيناريو، بل الاعتماد الأكثر على المشاهد البصرية، وأن الأحداث تتصاعد تدريجيًا ويتسارع الإيقاع، وهو ما لم يحدث في العمل تمامًا، الرتم من بداية الفيلم لنهايته بطيء للغاية، وقال إن العمل عبارة عن لوحة فنية تُعبر عن التيه، يبدو أن تلك اللوحة لم يجد مجدي للتعبير عنها سوى بصمت أبطاله، حتى أن "سارة"، الفتاة التي تريد أن تُجهِض نفسها، لم تنطق بكلمة واحدة طوال الفيلم. أحمد مجدي أيضًا أكد أن الفيلم يُعبر عن قسوة المدينة الخالية سوى من أشباحها، يقصد القاهرة، ورغم ذلك لم يتعرض مجدي لأية مشاهد تُعبر عن ذلك في فيلمه، ماذا لو كانت نفس الأحداث تجري في أية مكان آخر، هل كان سيتم أي تغيير في أحداث العمل؟ الإجابة لا، اللهم إلا مشاهد الزرافة التي لا نعلم ولا يعلم مخرج ولا أبطال الفيلم عن سر وجودها ضمن أحداثه. ورغم أن الفيلم شهد تجربة أحمد مجدي التصويرية الأولى أيضًا، إلا أن صورة "لا أحد هناك - الزرافة" جاءت حرة وجيدة للغاية، وهي أكثر ما يعبر في الفيلم عن حالة التيه التي أرادها مخرجه، خاصةً وأنها تمت دون إضاءة، والفيلم في مجمله تجربة غريبة، ومخاطرة، ولكنها الأولى لمخرجها وكاتبها ومصورها، وهذا يُحسب لأحمد مجدي.

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