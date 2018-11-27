الان تتابع ولي العهد يلتقي رئيس الحكومة التونسية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-واس التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – في العاصمة تونس اليوم، دولة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.

وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيس الحكومة التونسية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .