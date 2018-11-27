الان تتابع رئيس تونس: علاقتنا مع السعودية متميزة وزيارة ولي العهد محمد بن سلمان انطلاقة متجددة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إن تونس والمملكة العربية السعودية يتمتعان بعلاقة متميزة وتاريخية، يحكمها المحبة والتفاهم، وزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تونس تعد انطلاقة قوية متجددة لهذه العلاقات.

وأضاف الرئيس التونسي، في أثناء جلسة مباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن ولي العهد في داره، وتشرفت بلقاء خير خلف لخير سلف الملوك الكرام، وهذه الزيارة ستكون مثمرة في تاريخ العلاقات السعودية التونسية.

ووصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى تونس في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى المطار، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وتعد تونس المحطة الرابعة في جولة الأمير محمد بن سلمان العربية، بعد الإمارات والبحرين ومصر.