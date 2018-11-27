شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة متحدث الرئاسة على "فيسبوك" تعلن نشر نسخة من أخبارها بالإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، علي "فيسبوك"، أنها ستبدأ من اليوم نشر النسخة الإنجليزية من الأخبار الخاصة بأنشطة مؤسسة الرئاسة، وذلك إلى جانب النسخة الأصلية من الأخبار باللغة العربية.
وبدأت الصفحة في تنفيذ هذا الإجراء ببيان لقاء الرئيس السيسى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة متحدث الرئاسة على "فيسبوك" تعلن نشر نسخة من أخبارها بالإنجليزية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .