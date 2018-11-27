شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة متحدث الرئاسة على "فيسبوك" تعلن نشر نسخة من أخبارها بالإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، علي "فيسبوك"، أنها ستبدأ من اليوم نشر النسخة الإنجليزية من الأخبار الخاصة بأنشطة مؤسسة الرئاسة، وذلك إلى جانب النسخة الأصلية من الأخبار باللغة العربية.

وبدأت الصفحة في تنفيذ هذا الإجراء ببيان لقاء الرئيس السيسى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.