أول تعليق من بن سلمان فور وصوله تونس: نعمل على تحسين العلاقات

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، "مستحيل أن تكون لدي جولة في شمال إفريقيا، دون التوقف في تونس"، مشددًا على عمق العلاقات بين البلدين.

وأضاف في تصريحات لفضائية "العربية" فور وصوله تونس اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر لساعات، ضمن جولته في الدول العربية، أن العلاقات بين البلدين قديمة وإيجابية، مشددًا على أن دوره البناء على ما قدموه من قبله.

واستطرد بن سلمان، أن الشعب التونسي له مكانة خاصة لدى الشعب السعودي، وأن الدولتين تعملان دائمًا على تحسين العلاقات لصالح الشعبين.

ووصل الأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، إلى تونس في...