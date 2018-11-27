إسرائيل: واشنطن ستكشف تفاصيل "صفقة القرن" في هذا التوقيت

نيويورك – (أ ف ب)

قال مبعوث إسرائيل إلى الأمم المتحدة داني دانون الثلاثاء إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغت إسرائيل أنها ستعرض الخطة المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط مطلع العام المقبل.

وصرح دانون للصحافيين بأن خطة السلام "إكتملت" والإدارة الأميركية ناقشت مع اسرائيل توقيت كشف مضمونها.

وأضاف "بحسب ما نعرف، فإنهم يتحدثون معنا عن بداية 2019 التي ستحل قريبا .. لا نعرف تفاصيل الخطة ولكننا نعلم بأنها اكتملت".

وذكر أن موعد مطلع العام المقبل يعتبر أفضل توقيت لأنه يأتي قبل أشهر عديدة من الانتخابات المتوقعة في إسرائيل.

وقال أن...