LBC: المجلس الاعلى للدفاع يعقد اجتماعا ظهر غد بقصر بعبدا برئاسة عون

أفادت قناة الـ"LBC" بأن "​المجلس الاعلى للدفاع​ يعقد اجتماعاً ظهر غد في ​القصر الجمهوري​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وبمشاركة رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ وعدد من الوزراء و​قادة الأجهزة الأمنية​ ومدعي عام التمييز وذلك للبحث بالأوضاع الأمنية في البلاد لاسيما عشية الأعياد".

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