ظريف: مستعدون للتعاون مع الصليب الاحمر بمجال تقديم المساعدات لبلدان المنطقة

اكد وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ "استعداد ​طهران​ للتعاون مع ​الصليب الاحمر​ الدولي في شؤون المساعدات الانسانية المرتبطة ب​اليمن​ و​سوريا​ و​افغانستان​".

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