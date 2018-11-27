العربية: محمد بن سلمان يغادر تونس بعد زيارة استمرت ساعات

ذكرت قناة "العربية" أن "ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​ غادر تونس بعد زيارة استمرت ساعات التقى خلالها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي"، مشيرة إلى أن "رئيس الوزراء التونسي ​يوسف الشاهد​ كان في مقدمة مودعي محمد بن سلمان".

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد لفت إلى أن "العلاقات بين ​السعودية​ وتونس جيدة وإنه لا يمكن أن يزور شمال أفريقيا دون زيارة تونس".