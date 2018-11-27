العربية: محمد بن سلمان يغادر تونس بعد زيارة استمرت ساعات

ذكرت قناة "العربية" أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غادر تونس بعد زيارة استمرت ساعات التقى خلالها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي"، مشيرة إلى أن "رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد كان في مقدمة مودعي محمد بن سلمان".
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد لفت إلى أن "العلاقات بين السعودية وتونس جيدة وإنه لا يمكن أن يزور شمال أفريقيا دون زيارة تونس".
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