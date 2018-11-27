التحالف الدولي: سنقيم نقاط مراقبة بشمال شرقي سوريا بالقرب من حدود تركيا

كشف المتحدث باسم ​التحالف الدولي​ الكولونيل ​شون ريان​ أن "​الولايات المتحدة​ سوف تقيم نقاط مراقبة في شمال شرقي ​سوريا​ بالقرب من الحدود مع ​تركيا​"، مشيراً إلى أنه "تقوم ​القوات الأميركية​ بإنشاء مراكز مراقبة في شمال شرق سوريا من أجل ​قطع طرق​ التراجع للإرهابيين من تنظيم "داعش" الارهابي الذين يحاولون الهروب إلى تركيا عبر ​الشمال​، وستوفر مواقع المراقبة هذه شفافية إضافية وتسمح بحماية تركيا بشكل أفضل من إرهابيي "داعش".

ولفت إلى أنه "تم إعلام تركيا بذلك ومازلنا نفكر في الأماكن الآن، لا أستطيع أن أقول لكم العدد النقاط، وذلك بسبب أسباب أمنية تتعلق بسلامة العملية".