تأسيس "منتدى المسؤولية الاجتماعية للأديان" بدعوة من مؤسسة "أديان"

إلتقى بدعوة من مؤسسة أديان 63 ناشطًا وناشطة في الشأن الديني من مختلف المناطق و​الطوائف​ بهدف تطوير دور المبادرات الدينيّة في تعزيز المواطنة والعيش معًا والشراكة العابرة للطوائف وعملوا معًا على تأسيس "منتدى المسؤوليّة الاجتماعيّة للأديان" الذي يشمل 3 مجموعات، تضمّالأولى العاملين في مجال الإعلام الديني، والثانية العاملين في مجال التربية والتنشئة الدينيّة، والثالثة العاملين في مجال المبادرات المجتمعيّة.

وجاءت ورشة العمل هذه التي امتدّت من 23 إلى 25 تشرين الثاني في فندق هيلتون متروبوليتان ​بيروت​، استكمالًا لورش عملٍ تدريبيّة سابقة ضمن مشروع "قادة دينيّون من أجل المواطنة والعيش معًا" المموّل من ​السفارة البريطانية​ في بيروت.

افتتحت الورشة بندوة حملت عنوان "بين الرسالة الدينيّة والواقع: اصطدام، وتأثير متبادل، وإصلاح؟" حيث سأل المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب عن "أي دين نريد؟" وميّز بين "الدين بمعنى العلاقة الإيمانيّة العقديّة ودين الأنظمة والحكومات الذي تجلبه السلطات السياسيّة ليكون غطاءً يعطيها مشروعيّة ويبرّر أفعالها ويساعدها على تدجين المجتمع وتقييده بمفاهيم دينيّة لتمرير ما تريده السلطة القمعية التسلطيّة.واعتبر أن الدين هو أيضًا نتاجٌ مجتمعيّ، مبنيٌّ على علاقة تفاعليّة مع المجتمع، حيث المجتمع يصوغه وهو يصوغ المجتمع".

بعد الندوة، انطلقت أعمال الورشة على مدى يومين وتضمّنت جلسات نظريّة وتطبيقات عمليّة قدّمها مدرّبون مختصّون وخبراء، منها "التواصل والعمل ضمن فريق متنوّع"، و"بناء إستراتيجيّات المشاريع الناجحة"، ومشاغل متوازية لتطوير 21 مبادرة مجتمعيّة وتربويّة وإعلاميّة،قام المشاركون ببلورتها وفق مجالات المنتدى الثلاث، وتبادلوا الخبرات موسّعين شبكات معارفهم العابرة للطوائف، ومعزّزين فرص التعاون فيما بينهم.