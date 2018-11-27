النشرة: ضبط معمل لتصنيع حبوب الكبتاغون بالصويري وتوقيف 4 أشخاص

أفاد مراسل "​النشرة​" في زحلة بأن "​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ ضبطت في بلدة الصويري في ​البقاع الغربي​ معملا لتصنيع ​حبوب الكبتاغون​ وعثرت بداخله على مئات الآلاف من حبوب الكبتاغون وتم ضبطهم مع اليات معمل التصنيع وتم توقيف لبنانيين اثنين وسوريين اثنين، وما زالت التحقيقات جارية بإشراف ​القضاء​ المختص".

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