قطع الطريق عند تقاطع ايليا في صيدا إحتجاجا على كلام وهاب بحق الحريري

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا ان عشرات الشبان في مدينة صيدا قاموا بقطع الطريق بالسيارات لبعض الوقت احتجاجاً على تصريحات رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ بحق رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​.

وقد أطلق الشبان شعارات مؤيدة للحريري مستنكرين الكلام المسيء الذي صدر عن وهاب. وقد حضرت ​القوى الأمنية​ الى المكان وأعيد فتح الطريق أمام السيارات. ولاحقا جالت مسيرة سيارة مؤيدة للحريري شوارع مدينة صيدا.