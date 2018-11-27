قطع الطريق عند تقاطع ايليا في صيدا إحتجاجا على كلام وهاب بحق الحريري

افاد مراسل "النشرة" في صيدا ان عشرات الشبان في مدينة صيدا قاموا بقطع الطريق بالسيارات لبعض الوقت احتجاجاً على تصريحات رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب بحق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وقد أطلق الشبان شعارات مؤيدة للحريري مستنكرين الكلام المسيء الذي صدر عن وهاب. وقد حضرت القوى الأمنية الى المكان وأعيد فتح الطريق أمام السيارات. ولاحقا جالت مسيرة سيارة مؤيدة للحريري شوارع مدينة صيدا.
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