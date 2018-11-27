وهاب: "اذا رئيس حكومة عم يخطط لنهب ملياري دولار بيقلك بعض التافهين عيب تهينو حدا يقلي ليش؟"

لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أنه "في سجون لبنان مئات الموقوفين بتهمة سرقة أقل من مائة دولار ويقبعون في السجون بجناية تتراوح مدتها بين 3 و6 سنوات واذا رئيس حكومة عم يخطط لنهب ملياري دولار بيقلك بعض التافهين عيب تهينو حدا يقلي ليش؟".
وأضاف: "يسأل تلفزيون المستقبل عن تسعيرتنا للمقابلة فنجيبه بأنها تساوي تسعيرة الحريري عندما يأكل قتلة ويسكت عليها أو عندما يحمل الكازوزة ويلحق بعبد العزيز بن فهد في شوارع باريس".
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