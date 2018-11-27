وهاب: "اذا رئيس حكومة عم يخطط لنهب ملياري دولار بيقلك بعض التافهين عيب تهينو حدا يقلي ليش؟"

لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أنه "في سجون ​لبنان​ مئات الموقوفين بتهمة سرقة أقل من مائة ​دولار​ ويقبعون في السجون بجناية تتراوح مدتها بين 3 و6 سنوات واذا رئيس ​حكومة​ عم يخطط لنهب ملياري دولار بيقلك بعض التافهين عيب تهينو حدا يقلي ليش؟".

وأضاف: "يسأل تلفزيون المستقبل عن تسعيرتنا للمقابلة فنجيبه بأنها تساوي تسعيرة الحريري عندما يأكل قتلة ويسكت عليها أو عندما يحمل الكازوزة ويلحق بعبد العزيز بن فهد في شوارع باريس".