شربل: لحكومة أقطاب يتولى فيها رؤساء الأحزاب حقائب وزارية

أكد الوزير السابق ​مروان شربل​، خلال حديث تلفزيوني، أنه "في حال كانت العقدة خارجية فإنها خيانة وطنية، وإذا كانت داخلية فهي جريمة وطنية"، مشيراً إلى أن "الدستور ينص على أن يتم تشكيل ​الحكومة​ عبر رئيس الحكومة بالتشاور مع ​رئيس الجمهورية​، لكن ما يحصل اليوم هو أن الأحزاب هي التي تشكل الحكومة"، داعياً إلى تعديل الدستور.

ولفت إلى "أنني مع فكرة حكومة الأقطاب حيث يتولى رؤساء الأحزاب أكثر من حقيبة وليتحموا مسؤولياتهم تجاه الشعب لأن الوضع الإقتصادي بات صعباً"، مشيراً إلى أن "الحكومة ستحمل انكسارا لواحد من اثنين، إما رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ أو ​حزب الله​".

واوضح شربل أن "رئيس الحكومة تنازل لانتخاب الرئيس ​ميشال عون​ رئيسا للجمهورية وعليه أن يجد حلا للعقدة السنية"، مشيراً إلى أنه "كان يجب أن يتم تحديد معايير واضحة لتشكيل الحكومة وكان يجب أن يتدخل رئيس الجمهورية".

وأضاف أنه "كان من الضروري أن يتم طرح العقدة السنية من البداية لكن عندما طرحت اعتبرها الحريري أنها تحدي له"، مشيراً إلى أن "النسبية طبقت على جميع الطوائف باستاثناء الطائفة النسبية".

واعتبر شربل "أن أكبر فساد هو تعيين وزراء دولة لا يفعلون شيئاً ويتم صرف المال عليهم"، مشيراً إلى أن "لدى "حزب الله" مهمة جديدة وهو منع توطين الفلسطينيين في لبنان وهو أمر يدخل ضمن الصراع السني الشيعي".

وأكد أن "لا مشكلة لدى السوريين مع الحريري، مشيراً إلى أن "أشخاصا من جميع الأحزاب يذهبون إلى سوريا لبحث إعادة الإعمار وقد تم إنشاء فندق في الضاحية الجنوبية لبيروت يتوجه إليه المستثمرون قبل الذهاب إلى سوريا".