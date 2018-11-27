سامي الجميل:لحكومة اختصاصيين باسرع وقت بموازاة حوار سياسي لحل الخلافات

اكد رئيس حزب "الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​ "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة من الاختصاصيين تنقذ لبنان واللبنانيين من الانهيار، في موازاة حوار وطني يطرح الأمور الخلافية على طاولة البحث، للتوصل الى حل لها، ما يسمح بالتطلع الى مستقبل آمن ومستقر لأولادنا".

وخلال استقباله السفير البريطاني ​كريس رامبلينغ​، تمنى الجميل على رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ والحكومة "اخذ هذا الاقتراح على محمل الجد وتحمل مسؤوليتهما في هذا الخصوص".

ورحب بالسفير البريطاني وأمل له التوفيق في مهمته في لبنان، شاكراً "​الحكومة البريطانية​ الدعم الذي قدمته للجيش اللبناني، ما سمح بإنشاء أبراج للمراقبة على طول ​الحدود اللبنانية السورية​ مكنت الجيش من مراقبة الحدود بشكل فعال وتجنب أي عمليات تسلل للمجموعات المسلحة كما حصل سابقاً".

ولفت إلى "اننا عبرنا عن قلقنا من الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في لبنان بعدما باتت نسبة البطالة تقارب الـ40 في المئة بسبب اقفال المؤسسات في ظل غياب الشعور بالمسؤولية فيما البلد يغرق".