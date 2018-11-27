الدفاع المدني: جريحان اثر حادث سير في سهل بدنايل

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن "سقوط جريحين نتيجة جراء تعرضهما ل​حادث سير​ وقع بين دراجتان ناريتان في سهل بدنايل-البقاع"، مشيرةً إلى أن "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملت على معالجتهما ميدانياً".

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