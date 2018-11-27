الحجار: على "حزب الله" أن يتعقل ويلتفت إلى المصلحة اللبنانية بدلا من الايرانية

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ إلى ان "موضوع تأليف ​الحكومة​ توقف على المشكلة التي افتعلها "​حزب الله​" عندما دعا إلى تمثيل النواب الستة في الحكومة وتجاوز كل الاصول الدستورية وصلاحيات ​رئيس الجمهورية​ وصلاحيات رئيس الحكومة المكلف".

وفي حديث تلفزيوني، أكد الحجار أنه "على "حزب الله" أن يتعقل ويلتفت إلى المصلحة الوطنية اللبنانية واللبنانيين بدلا من التفاته والتزامه بالمصالح الايرانية"، معتبراً أنه "طالما أن النواب الستة يتكلمون نفس المنطق لا ارى للموعد مع رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ أي معنى".