القناة العاشرة: لقاء إسرائيلي سوداني رفيع باسطنبول

محمد عطا، سفير السودان لدى واشنطن، هو أحد من التقاهم المسؤول الإسرائيلي

الخليج 365 | فريق التحرير

نقلت القناة الإسرائيلية العاشرة، في نشرته الإخبارية الرئيسة مساء الثلاثاء، عن مصدر أجنبي أن مبعوثا خاصًا لوزراة الخارجية الإسرائيلية، التقى سرًا في اسطنبول مع مسؤولين في الحكومة السوادنية، بهدف استئناف الحوار بين الطرفين.

القناة العاشرة الإسرائيلية تكشف عن لقاء بين مسؤول إسرائيلي وآخر سوداني، في مدينة اسطنبول التركية

ووفقًا للقناة فإن المبعوث الإسرائيلي، دبلوماسي مخضرم عمل منذ عقد التسعينات مبعوثًا سريًا لوزارة الخارجية الإسرائيلية لدى دول الخليج العربي، وهو الآن يشغل مهمة المبعوث السري الإسرائيلي المكلّف بالتواصل مع السودان حيث يعمل بعيدًا عن الإعلام.

واجتمع المبعوث الإسرائيلي قبل عام تقريبًا، بمسؤوليين حكوميين سودانيين أحدهم مساعد رئيس جهاز المخابرات السوادني آنذاك محمد عطا الذي يوكل إليه الرئيس السوداني عمر البشير مسؤولية الملف الإسرائيلي، وفق المصدر الذي استندت عليه القناة العاشرة، علمًا أنّ عطا الآن يشغل منصب السفير السوداني لدى واشنطن.

وبحسب القناة العبرية، فقد جرى اللقاء في مكتب رجل أعمال تركي مقرّب من الرئيس السوادني في مدنية اسطنبول، وناقش فيه الطرفان بدفء مستقبل العلاقات بين إسرائيل والسودان، بالإضافة إلى إمكانية تقديم إسرائيل مساعدات للسودان في مجالات الاقتصاد، والصحة والزراعة والطب.

وبحسب القناة فإن وزارة الخارجية الاسرائيلية لم تنف صحة النبأ، ولكن المتحدث باسمها قال للقناة "لا يوجد رد".

وكانت جهات رسمية وسياسية سودانية أعلنت عن رفضها القاطع لأي تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة، إن العداء بين السودان ودولة إسرائيل فكريًا ودينيًا مستمر إلى أن تقوم الساعة.

كما نفى رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، عبد الرحمن الخضر، وجود أي توجه للتطبيع مع إسرائيل، مؤكدًا أن حزبه لم يُناقش الأمر في أي من مستوياته.