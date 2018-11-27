رشق مركبة مستوطن بالحجارة شمال رام الله

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الخليج 365 | فريق التحرير
نفى جيش الاحتلال أنباء تعرّض مركبة مستوطن إسرائيلي لإطلاق نار مساء الثلاثاء، قرب قرية سنجل شمال رام الله، وقال إنه تعرّض للرشق بالحجارة فقط.
ووفقًا لإذاعة جيش الاحتلال فإنّ المستوطن أصيب بجروح طفيفة في الساق، بعد أن تعرضت مركبته للرشق بالحجارة على طريق 60، شمال رام الله.
وبحسب الإعلام العبري، فقد واصل المستوطن السير بمركبته إلى أن وصل مستوطنة "عوفرا" شرق رام الله، حيث تم إجلاؤه للعلاج، فيما أطلق الجيش عملية تمشيط بحثًا عن الفاعلين.
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