كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الحكومة اليمنية: الإمارات تبذل جهوداً استثنائية لدعم اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد رئيس الحكومة اليمنية الشرعية معين عبدالملك، بالدعم الإماراتي المتواصل والسخي للشعب اليمني، خلال لقائه بسفير أبوظبي سالم الغفلي في العاصمة المؤقتة، عدن. وقال عبد الملك في تصريح على هامش اللقاء: "تبذل الإمارات العربية المتحدة جهوداً استثنائية باستمرار لدعم اليمن، امتداداً للعلاقات المتميزة والروابط المتينة بين قيادة البلدين والشعبين اليمني والإماراتي". وأضاف "لقاؤنا بالسفير سالم الغفلي يأتي لتعزيز سبل التعاون في كافة المجالات والتنسيق المستمر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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