كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف اليمني: مليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام والتعايش مع الآخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية أن قرار القيادة السياسية وتحالف دعم الشرعية في اليمن، لتحرير ما تبقى من محافظة الحديدة غربي اليمن وكل المناطق التي لاتزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، حتمي ولا رجعة عنه.

وقال في المحاضرة التي ألقاها اليوم بجامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب اليمنية " إن مليشيات الحوثي الانقلابية لا تؤمن بالسلام والتعايش مع الآخر؛ لأنها مليشيا تتلقى توجيهاتها من إيران، وتحاول تغيير هُوية اليمن، وانتزاعها من محيطها العربي".

وأشار عطية إلى أن المليشيات الحوثية تعمل على تجهيل الشباب والأطفال؛ ليسهل عليها الزج بهم في معاركها العبثية والخاسرة، منوهًا إلى أن تجنيدها للأطفال والزج بهم إلى محارق الموت انتهاك صارخ للحقوق والقوانين المحلية والدولية والإنسانية.