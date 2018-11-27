كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تعتزم إعلان خطتها للسلام في الشرق الأوسط بداية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحدثت مع إسرائيل عن إمكانية تقديم خطتها للسلام في الشرق الأوسط، والتي طال انتظاها، في بداية العام المقبل مما قد يجنب التداخل مع الانتخابات الإسرائيلية.

ويعكف جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعداد خطة للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل لكن الشكوك إزاء هذه الخطة تساور الفلسطينيين الذين اتهموا إدارة ترامب بالانحياز لإسرائيل فيما يتعلق بمسائل رئيسية في الصراع الممتد منذ عدة عقود، مما يبدد كل فرص السلام.

وقال دانون للصحفيين "لا نعرف تفاصيل الخطة لكن نعلم أنها اكتملت. وبالتالي فالسؤال الآن هو متى سيقدمونها. على حد علمنا تحدثوا إلينا عن بداية 2019".

وخلال التجمع السنوي بالأمم المتحدة لزعماء العالم في سبتمبر، عبر ترامب أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن رغبته في كشف النقاب عن خطة للسلام خلال مدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.