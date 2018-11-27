عاجل.. الرئاسة التونسية تلغي مؤتمرا صحافيا تفاديا لإحراج ابن سلمان

في خطوة لافتة، ألغت الرئاسة التونسية مؤتمرا صحفيا بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي على عكس الإجراءات المعتادة وكشفت وكالة رويترز أن لرئاسة التونسية ألغت المؤتمر الصحفي تفاديا لإحراج ولي العهد السعودي واكتفت بدعوة المصورين فقط.

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