بينهم 92 مغربيا.. البحرية الملكية تنقذ 103 “حراكا” في عرض المتوسط

قالت البحرية الملكية إنها تمكنت، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ العشرات من المرشحين للهجرة السرية أثناء محاولتهم العبور إلى السواحل الأوروبية.

وكشف مصدر عسكري أن البحرية الملكية أنقذت ما مجموعه 103 مرشحا للهجرة السرية، من بينهم 92 مغربيا و11 مواطنا من بلدان حنوب الصحراء، في مناطق مختلفة في عرض سواحل طنجة والناظور والحسيمة.

وكانت البحرية المغربية قد أعلنت أنها أنقذت، يوم الخميس الماضي، 289 مهاجرا غالبيتهم من دول افريقيا جنوب الصحراء، وسط حديث وزارة الداخلية الإسبانية عن أن نحو 50 ألف مهاجر ولاجىء وصلوا إلى اسبانيا منذ مطلع العام الجاري على متن 1859 زورقا.