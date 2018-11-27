في حفل زفاف على الطريقة الشرعية.. السلطان “محمد الخامس” يتزوج ملكة جمال روسيا -صور

تزوج السلطان محمد الخامس، ملك ماليزيا، من ملكة جمال موسكو، أوكسانا فويفودينا، في حفل زفاف على الطريقة الشرعية، اُقيم داخل مجمع الاحتفالات الشهير “باروفوشا كونسيرت هيل” في العاصمة الروسية.

ونقلت صحيفة “القدس العربي” عن مصادر لها أن حفل الزفاف عقد دون مشروبات كحولية، كما تم تقديم الأطعمة الحلال فقط في مجمع الاحتفالات، الواقع في ضاحية موسكو الراقية، “روبولوفكا”.

وأضافت بأن الحاكم الأعلى لماليزيا ارتدى اللباس الوطني، في حين ارتدت العروس الملابس الروسية التقليدية.

وكشفت وسائل الإعلام الماليزية أن العروس اعتنقت الإسلام قبل ستة أشهر، لتصبح زوجة الملك الماليزي، ولكنها لن تصبح ملكة لماليزيا لأن هذا اللقب لا تحصل عليه إلا النساء من السكان الأصليين.

وفازت أكسانا بلقب ملكة جمال موسكو في سن 22. وتقام مسابقة “ملكة جمال موسكو” منذ عام 1994. وتشارك فيها فتيات من سن 14 إلى 26 سنة، يجب أن تكون المشاركات غير متزوجات، ودون أطفال.

وذكر مصدر من القصر الملكي في ماليزيا لـ”سبوتنيك”، أن الملك، محمد الخامس، كان يزور عروسته باستمرار في روسيا خلال العام قبل زواجهما.

وأضاف المصدر، أن أكسانا اعتنقت الاسلام قبل زواجهما الذي كان في موسكو.

ولم يعلق المصدر عن لقب زوجة الملك الحالي، وأشار، ستحصل الزوجة على لقب “داتين”، وتلقب أي امرأة متزوجة من شخصية ذات أصول عريقة بهذا اللقب في البلاد.

وصعد الملك على العرش عام 2016، ومنصب الحاكم الأعلى أو رئيس الدولة هو منصب يختاره مجلس الحكام المؤلف من تسع حكام، ويصوت لرئيس الدولة أو الحاكم الأعلى مرة كل خمس سنوات.

وكان محمد الخامس حاكم أو سلطان بالوراثة لولاية كيلانتان، وهذا زواجه الثاني بعد طلاق دام 10 سنوات.