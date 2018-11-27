ترامب يتراجع عن لقاء بن سلمان ويمنع مديرة CIA من إحاطة الكونجرس حول قضية خاشقجي

قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية مساء اليوم إن إدارة الرئيس الأمريكي تحاول عرقلة إحاطة المشرعين بما لديها من معلومات حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكشفت الصحيفة إن البيت الأبيض منع مديرة الاستخبارات الأمريكية CIA جينا هاسبل من تقديم إحاطة إلى الكونجرس حول مقتل خاشقجي.

ورفض مستشار الرئيس الأمريكي جون بولتون، الإجابة عن القضية متجاهلا الرد على سؤال أحد الصحفيين حول ما أفادت به صحيفة الغارديان.

من جهة أخرى كشف بولتون، أن الرئيس دونالد ترامب بصدد لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة العشرين بالأرجنتين، ولكنه لن يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأوضح بولتون، في مؤتمر صحفي، أن ترامب لن يعقد أي محادثات مع بن سلمان على هامش القمة، بسبب ازدحام جدول أعماله.

وقال بولتون إن الرئيس الأمريكي سيعقد سلسلة من المحادثات الثنائية مع عدد من القادة العالميين من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.

وأردف أن جدول أعمال ترامب يشمل أيضا لقاءات مع الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

يشار أن الرئيس الأمريكي قال لصحفيين الأسبوع الماضي إنه قد يلتقي ولي العهد السعودي في الأرجنتين، رغم ما يواجهه الأخير من ضغوط دولية على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتنطلق قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.