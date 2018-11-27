“أسود” أجاكس الهولندي يضمنون رسميا تأهلهم للدور الثاني من “الشامبيونسليغ”

ضمن فريق أجاكس أمستردام الهولندي رسميا، تاهله لدور ثمن نهائي عصبة الأبطال الأوروبية، وذلك بعد انتصاره مساء اليوم الثلاثاء، على مضيفه أيك آثينا اليوناني، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

وبهذا الانتصار، رفع زملاء الدوليين المغاربة، حكيم زياش، نصير المزراوي، وزكرياء لبيض رصيدهم إلى 11 نقطة، في الصدارة، خلف بايرن ميونخ الألماني (10 نقاط)، بنفيكا البرتغالي ( 4 نقاط)، وأثينا اليوناني ( 0 نقطة)، ليضمنوا بذلك التواجد في الدور الثاني.