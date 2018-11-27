الأثرياء السعوديين يتجنبون الاستثمار بمشاريع بن سلمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأت الأزمة بين رجال الأعمال السعوديين وولي العهد، محمد بن سلمان، قبل قضية اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية.

وقالت الوكالة إن بن سلمان الذي فقد تأييد النخب السياسية الدولية لتورطه بمقتل خاشقجي، كان قد بدأ بفقدان تأييد الأثرياء السعوديين منذ الحملة التي شنها ضد المئات منهم، بحجّة القضاء على الفساد، نهاية العام الماضي، والتي برزت إعلاميا باعتقال أبرز رؤساء الأموال السعوديين بفندق فاخر في الرياض، وصادر الكثير من أموالهم تحت التهديد.

وأشارت الوكالة بحسب 10 مصادر متطلعة، رفضوا الإفصاح عن هوياتهم خوفا من الملاحقة، إلى أن عددا كبيرا من الأثرياء السعوديين يحاولون إخراج أموالهم من السعودية، أو يخططون لمغادرة بلدهم.

وشددت الوكالة على أن الأثرياء الذين لم يغادروا السعودية، يحافظون على أموالهم ويمتنعون عن استثمارها بشكل جدي في السوق المحلية منذ عدّة أشهر، لكن الأمر ازداد سوءا بالنسبة لابن سلمان، بعد قضية اغتيال خاشقجي.

ولفتت الوكالة إلى أن خسارة بن سلمان لثقة المستثمرين الكبار قد تُفشل أحد أهم عناصر "الإصلاحات" الاقتصادية التي وعد بإجرائها، لأنها من المفترض أن تعتمد على قطاع خاص متين يستطيع أن يكون بديلا لاعتماد السعودية على النفط، مؤكدة أن عدم الاستثمار ومحاولات الهجرة سوف تعطل هذه العملية.

وتُضيف الوكالة في تقريرها، إن هذا "الفتور" بالعلاقة بين رجال الأعمال وبن سلمان ازداد سوءا بعد أن تسلل أصلا إلى نظرائهم الأجانب، الذين بدأوا بتجنب الانخراط في مشاريعه.

واعتبرت "بلومبيرغ" أن حملة بن سلمان "ضد الفساد"، تضمنت عدّة خطوات أفقدته الثقة بين الشركات، فقد تجمدت عملية دفع السلطات لديونها المتراكمة للمتعهدين، كما أثر الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات ومصر على قطر سلبًا، حيث زاد من وتيرة انعدام الأمان الاستثماري.

وبثت ملاحقة بن سلمان للأثرياء السعوديين، الرعب في نفوس رجال الأعمال، خصوصا أن بن سلمان استطاع مصادرة نحو 100 مليار دولار من الذين اعتقلهم، بسبب الضغط الذي مارسه عليهم وسط تقارير تفيد بتعرضهم للتعذيب، الأمر الذي دفع بعدد من السعوديين الأثرياء، إلى إخراج أموالهم من البلاد عن طريق شبكة من الشركات حتى يتمكنوا من إخفاء ملكيتهم للمال، وتجنبوا الدول التي تجمعها علاقات وطيدة بالسلطات، وبحثوا عن أسواق أخرى بديلة مثل سويسرا وأوروبا بشكل عام لاستثمار أموالهم في قطاع العقارات وصناديق الأسهم الخاصة.