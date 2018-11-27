انت الان تتابع جماهير الأهلي تهاجم مجلس الإدارة واللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤١ م

شنت جماهير الأهلي التي تواجدت في مدرجات استاد السلام هجومًا عنيفا على لاعبي فريقها ومجلس الإدارة عقب الخسارة من المقاولون العرب بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز. ووجهت الجماهير هتافات مسيئة للاعبين "لاعيبة... يا ولاد الـ..."، كما نال مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس الذين تواجدوا في المدرجات وعلى رأسهم العامري فاروق نائب رئيس النادي، سيلا من الهتافات المسيئة وسباب الجماهير الغاضبة.

وواصل فريق الأهلي سلسلة نتائجه السيئة، والمخيبة للآمال بعد الخسارة أمام نظيره المقاولون العرب، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز. هدف المباراة الوحيد أحرزه أحمد علي مهاجم المقاولون البديل في الدقيقة