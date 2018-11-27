انت الان تتابع الأهلي يواصل السقوط بهزيمة جديدة أمام المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - لم يشكل الأهلي أي خطورة على مرمى المقاولون طوال سير اللقاء، ولم يظهر لاعبوه أي رغبة في إحراز هدف، في المقابل ظهر الحماس على لاعبي ذئاب الجبل.
تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٠ م
واصل فريق الأهلي سلسلة نتائجه السيئة، بعد الخسارة أمام نظيره المقاولون العرب، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الممتاز هدف المباراة الوحيد أحرزه أحمد علي مهاجم المقاولون البديل في الدقيقة 83، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 11 نقطة - جمعها من 7 مباريات - في المركز الثامن عشر والأخير، وله 8 مبارايت مؤجلة.
الأهلي تعرض للخسارة للمرة الثانية على التوالي في بطولة الدوري، كما جاءت الهزيمة بعد خسارة بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، بعدما تعرض للخسارة بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب برادس، والخروج من البطولة العربية امام فريق الوصل الإماراتي بالتعادل إيجابيًا بهدف لمثله، مستفيدًا من تعادله بهدفين
الأهلي تعرض للخسارة للمرة الثانية على التوالي في بطولة الدوري، كما جاءت الهزيمة بعد خسارة بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، بعدما تعرض للخسارة بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب برادس، والخروج من البطولة العربية امام فريق الوصل الإماراتي بالتعادل إيجابيًا بهدف لمثله، مستفيدًا من تعادله بهدفين لمثلهما على ملعب برج العرب.
بداية المباراة جاءت هادئة من قبل لاعبي الفريقين، وفي الدقيقة الثالثة، كاد الأهلي أن يسجل هدف التقدم، بعد عرضية من وليد سليمان باتجاه صلاح محسن الذي حاول اللحاق بالكرة لكنها مرت من أمامه، وعانى محسن بسبب محاولته اللحاق بالكرة أمام مرمى المقاولون من الإصابة بشد في العضلة الضامة ليغادر الملعب متأثراً بإصابته ، ويشارك مروان محسن بدلاً منه في الدقيقة الثامنة، بعدها هدأت المباراة وانحصر اللعب في وسط الملعب.
وفي الدقيقة 19 حاول وليد سليمان الوصول إلى شباك ذئاب الجبل بعد أن استقبل تمريرة من ناصر ماهر على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة قوية بيسراه مرت إلى جوار القائم الأيمن بقليل، وحصل الفريق الأحمر على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 31، لعبها وليد سليمان عرضية داخل منطقة الجزاء يشتتها الدفاع، وفي الدقيقة 41 نظم المقاولون هجمة مرتدة سريعة عن طريق طاهر محمد طاهر الذي سدد كرة أرضية تصدى لها شريف إكرامي بنجاح، ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي خطورة على مرمى الفريقين لينتهي سلبيًا.
وفي الشوط الثاني حاول الأهلي الوصول لمرمى المقاولون العرب، الذي اعتمد على المرتدات التي شكلت خطورة مرمى الأحمر، وفي الدقيقة 51 أطلق طاهر محمد طاهر تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بعارضة شريف إكرامي، وأرسل كريم نيدفيد عرضية أرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى وليد سليمان داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية بيسراه ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى خارج الملعب.
وفي الدقيقة 70 احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على حافة منطقة جزاء الأهلي، نفذها محمد سمير الكرة بتسديدة قوية ذهبت إلى أحضان الحارس شريف إكرامي الذي التقطها في ثبات، وبعدها بدقيقتين رد القائم فرصة للمارد الأحمر بعد كرة أرسلها وليد سليمان من مسافة بعيدة من الجهة اليسرى لتتجه إلى المرمى بدلاً من الاتجاه بشكل عرضي لمهاجمي الأهلي لترتطم في القائم، الفريق الأحمر حاول مرة اخرى بتسديدة وليد سليمان من ركلة ثابتة اصطدمت بالحائط البشري، وارتدت لوليد الذي سدد بيمناه كرة ارتطمت بالدفاع، وبعدها في الدقيقة 78 كاد الشيخ أن يسجل من توغل داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ذهبت لأحضان الحارس في النهاية.
وفي الدقيقة 83 وصلت كرة في عمق منطقة الجزاء إلى أحمد علي، الذي يمر بسهولة من بين الثنائي كوليبالي وسعد سمير وسدد كرة أرضية بيسراه مرت إلى شباك شريف إكرامي، معلنًا عن هدف التقدم، بعدها حاول الأهلي الوصول لمرمى ذئاب الجبل، لكن محاولات لاعبيه باءت بالفشل، وأعلن الحكم جهاد جريشة عن 5 دقائق وقت بدلاً من الضائع لم تشهد أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بخسارة الفريق الأحمر بهدف نظيف.
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