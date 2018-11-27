انت الان تتابع الأهلي يواصل السقوط بهزيمة جديدة أمام المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - لم يشكل الأهلي أي خطورة على مرمى المقاولون طوال سير اللقاء، ولم يظهر لاعبوه أي رغبة في إحراز هدف، في المقابل ظهر الحماس على لاعبي ذئاب الجبل.

تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٠ م

واصل فريق الأهلي سلسلة نتائجه السيئة، بعد الخسارة أمام نظيره المقاولون العرب، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الممتاز هدف المباراة الوحيد أحرزه أحمد علي مهاجم المقاولون البديل في الدقيقة 83، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 11 نقطة - جمعها من 7 مباريات - في المركز الثامن عشر والأخير، وله 8 مبارايت مؤجلة.

الأهلي تعرض للخسارة للمرة الثانية على التوالي في بطولة الدوري، كما جاءت الهزيمة بعد خسارة بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، بعدما تعرض للخسارة بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب برادس، والخروج من البطولة العربية امام فريق الوصل الإماراتي بالتعادل إيجابيًا بهدف لمثله، مستفيدًا من تعادله بهدفين