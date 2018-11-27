انت الان تتابع محمد بن سلمان يصل تونس وسط احتجاجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:١٠ م

ذكرت مصادر بالرئاسة التونسية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصل إلى تونس، مساء اليوم الثلاثاء، قادما من مصر، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس التونسي باجي قايد السبسي. وتأتي الزيارة، حسب وكالة رويترز للأنباء، وسط احتجاجات لليوم الثاني على التوالي، إذ رفع المتظاهرون شعارات تتهم ولي العهد السعودي بالوقوف وراء اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، الذي أعلنت السعودية أنه قتل في مقر القنصلية السعودية بإسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي، كما رفع المتظاهرون الأعلام اليمنية تنديدا بالتدخل السعودي في اليمن.

وكانت منظمات مدنية غير حكومية من بينها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد دعت إلى التظاهر احتجاجًا على زيارة بن سلمان، ورفعت النقابة دعوى قضائية عاجلة لمنع ولي العهد السعودي من زيارة البلاد. وفي وقت سابق اليوم، رافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمير محمد بن سلمان إلى مطار القاهرة لتوديعه عقب ختام