شكرا لقرائتكم السبسسي: الملك عبد العزيز ساهم في سياسة تونس الحالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد #السبسي، في تصريحات خاصة لقناة "العربية" بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن العلاقات بين البلدين علاقات تاريخية ترجع لعهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود الذي ساهم بشكل فعال في السياسة التونسية الحالية.

وأوضح السبسي أن الملك المؤسس نصح الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة بتبني سياسة المراحل، وهي السياسة التي تتبعها #تونس في الوقت الحالي.

وفي تصريحاته، شدد الأمير #محمد_بن_سلمان على متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبين تونس.

وأعلن لقناة "العربية" عقب وصوله للعاصمة التونسية، الثلاثاء، أن الشعب التونسي له مكانة خاصة لدى الشعب السعودي، وأن الدولتين تعملان دائما على تحسين العلاقات لصالح الشعبين.

ووصل الأمير #محمد_بن_سلمان، مساء الثلاثاء، إلى تونس في زيارة رسمية تستمر ساعات، ويغادر بعدها إلى قمة العشرين في بوينس آيرس بالأرجنتين.