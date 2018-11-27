شكرا لقرائتكم شاهد.. حوثي بطهران يقبل يده بعد مسحه عباءة خامنئي تبركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتشر فيديو في وسائل الإعلام الإيرانية یوم أمس الاثنين، يظهر فيه ممثل عن ميليشيات الحوثي أثناء مشاركته في ما يسمى بـ"المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية" بطهران.

وظهر في الفيديو إبراهيم الديلمي، مسؤول مكتب قناة المسيرة في بيروت التابع للحوثيين وهو يمسح يده على عباءة #خامنئي ثم يعيدها إلى فمه مقبلا لها على فيما يبدو أنه تبرك بخامنئي، الذي تعتبره ميليشيات الحوثي الزعيم الروحي لها والداعم لمشروعها التخريبي في اليمن.

وكان الديلمي حضر المؤتمر الذي نظم في طهران بمشارکة زعماء أحزاب ومليشيات ورجال دين موالين للنظام الإيراني، وفي ختام المؤتمر زارهم المرشد الإيراني خامنئي.