شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية النواب يلتقى سفيرة فلندا ويؤكد أهمية تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، اليوم الثلاثاء، لاورا كانسيكاس سفيرة فنلندا بالقاهرة ، وتناول اللقاء التأكيد

علي العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين على كافة المستويات والحرص على تعزيز تلك العلاقات وأهمية تبادل الخبرات بين البلدين خاصة أن مصر معنية بتحقيق التنمية في كافة المجالات التنموية في إطار استراتيجيتها الوطنية الشاملة لاسيما في مجال الصحة والتعليم .

وشدد درويش، حسب البيان الصحفي الصادر اليوم، علي حرص مصر على تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والعالم والتوصل لحلول للنزاعات والصراعات وإعادة بناء مؤسسات الدول التي تعرضت لهذه النزاعات مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة في إطار حل الدولتين ، مضيفة

أن مصر حريصة على ترسيخ حقوق المواطنين المصريين جميعا وتمكين المرأة والشباب مستعرضا عدد النواب بمجلس النواب من السيدات والشباب .

من جانبها أكدت سفيرة فنلندا ، أن بلدها تنظر إلى مصر كبلد كبير ذات تاريخ عريق ومستقبل واعد في المنطقة ، وتسعى لتعزيز العلاقات كافة في البعد البرلماني وأنها ستعمل على التحضير لزيارة رئيس البرلمان الفنلندي فور توليه مهام منصبه وتشكيل المجلس