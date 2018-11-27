شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الغول يتقدم بطلب إحاطة عن استعدادات المحافظات للتعامل مع سيول الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد الغول بطلب إحاطة عن سيول الشتاء فى مصر، مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية ، عن وجود توقعات بسقوط أمطار غزيرة فى مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية .

وقال النائب محمد الغول، فى طلب الإحاطة، إن حصة مصر من مياه النيل هى 55 مليار متر مكعب وما يتجاوز ثلث هذه الكمية تسقط من خلال السيول والأمطار ولا تجد من يستفيد منها ، مطالبا بمحاسبة المحافظين والمسؤلين فى حال عدم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول .