شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية يستعرض جهود قطاع حقوق الإنسان أمام النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش ، اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء، بحضور السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية .

وأكد النائب كريم درويش، أن اجتماع اللجنة مع السفير أحمد إيهاب جمال الدين ، إنما يستهدف تنسيق الجهود للتفاعل مع المجتمع الدولى بشكلأكثر فاعلية باعتبار أن قضية حقوق الإنسان قضية تهم المصريين أنفسهم وجزء من خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية.

وأضاف درويش، حسب البيان الصادر اليوم، أنه إذا كان هناك تعزيز للحقوق السياسية منذ ثورة 30 يونيو ، عبر تفعيل خارطة الطريق إلإ أن هناك نجاحات أخرى في مجال تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نصت عليها العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 عبر المبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والإسكان والتعليم.

من جانبه أستعرض السفير أحمد إيهاب جمال الدين، جهود قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة السيد وزير الخارجية وما هو مأمول منها.

وأكد السفير - أن مصر لديها آليات وطنية وآليات تصحيحية وآليات انتصاف كمنظومة كاملة لتكريس حقوق الإنسان وهى معنية به باعتبارها من أوائل الدول التي انضمت للإعلان العالمى لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية.