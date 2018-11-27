"التعليم" تُعلن جدول الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوى

أصدرت وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم الثلاثاء، جدول الامتحان التجريبي الأول، لنهاية الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوى العام للعام الدراسي الحالي 2018/2019؛ بحيث تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم الأحد 13/1/2019 وتنتهى يوم الخميس الموافق 24/1/2019.



يأتى ذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل تحقيق نظام التقييم الجديد - الذي تم تطبيقه بالصف الأول الثانوي العام- للغايات المرجوة منه، وحرصًا من جانب الوزارة على إتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام الطلاب؛ للتدريب على نظام التقييم الجديد والذي يعتمد على قياس...