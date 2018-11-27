اللجنة العليا للعمرة تنتهى من وضع ضوابط الحج

اجتمعت اليوم الثلاثاء اللجنة العليا للعمرة والحج بكامل هيئتها لمناقشه ضوابط حج موسم 1440 هجرية، وذلك بمقر وزاره السياحة وبرئاسة مجدي شلبي رئيس اللجنة، وبحضور المستشار حمدى أبو زيد مستشار وزيرة السياحة، وأحمد ابراهيم رئيس لجنه السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا، وأشرف شيحة وهشام أمين أعضاء اللجنه العليا، وقد تم الانتهاء من صياغى الضوابط وسترفع للوزيرة لاعتمادها وسيعلن عنها فور اعتمادها.

وبخصوص العمرة، أكدت اللجنة العليا أن الموعد النهائى لتقديم عقود العمرة الموقعة مع الوكلاء السعوديين والمعتمدة من غرفه...