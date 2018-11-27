النشرة: جريحان نتيجة حادث سير بين سيارتين عند مفرق العباسية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ عن "سقوط جريحين نتيجة ​حادث سير​ بين سيارتين عند مفرق العباسية في صور"، مشيرةً إلى أنه "عملت فرق الاسعاف على نقلهم الى ​مستشفيات​ ​مدينة صور​ للمعالجة وحضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث".

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